Почти не узнать: Шаляпин показал изменившегося Кончаловского

Прохор Шаляпин – завсегдатай различных ток-шоу. На этот раз он отметился в студии программы «Звезды сошлись», где встретился не только с Лерой Кудрявцевой, но и с другими гостями.

В своей соцсети Прохор разместил снимок, на котором запечатлелся вместе с актрисой Татьяной Васильевой и режиссером Егором Кончаловским. Фолловеры заметили, что режиссера почти не узнать – загорелый, помолодевший.

«Какие классные! Любим вас» -писали пользователи Сети.

Напомним, 56-летний Кончаловский женат на Марии Леоновой, к которой ушел после 20 лет брака с Любовью Толкалиной. Пара воспитывает сына Тимура, которого молодая спутница родила режиссеру в 2017 году.

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