Нелли Ермолаева рассказала, как бывший муж участвует в воспитании их сына

Звезда «Дома-2» воспитывает сына без нянь и не мешает общаться с ним бывшему мужу, хотя они давно расстались.

Поклонники «Дома-2» не зря так долго ждали: на премьере детского фильма «Тайны амулета» появились сразу несколько звезд популярного шоу. Фанаты бурно приветствовали и Сашу Черно, и Сашу Артемову с дочкой. Журналистам «МК» удалось поговорить с Нелли Ермолаевой.

Звезда «Дома-2» пришла на премьеру вместе с сыном. Мирону – четыре года, и окружающие не уставали удивляться примерному поведению малыша. Как объяснила Нелли, она старается проводить с мальчиком как можно больше времени.

«Я воспитываю его в рамках такой философии, которой сама в жизни придерживаюсь. Он у меня хорошо воспитанный ребенок, очень галантный, любит петь, танцевать, читать стихи. Он в свои четыре года знает то, что многие не знают и в восемь. Да и в сорок (улыбается). Безусловно, бабушки и дедушки есть, но я стараюсь его сама воспитывать, без нянь, и беру на все мероприятия, чтобы он приучался. Конечно, его папа тоже принимает участие в воспитании ребенка, несмотря на то, что мы уже давно не вместе. (Нелли Ермолаева развелась с бизнесменом Кириллом Андреевым. — Ред.) Свою мужскую точку зрения, свой характер он вкладывает. Я не препятствую их общению, даже несмотря на то, что у него уже новая семья. Я абсолютно нормально к этому отношусь. Мы расстались экологично и продолжаем поддерживать наши отношения».

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