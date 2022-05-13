«Подкуп, шантаж, уговоры»: Елена Борщева рассказала о сложностях воспитания детей

На премьерном показе детского фильма «Тайны амулета» можно было увидеть многих знаменитостей, но Елена Борщева удивила всех: она появилась в окружении небольшой толпы детей. В первый момент присутствующие опешили: ведь всем известно, что у актрисы две дочери, откуда же столько ребятишек?

Оказалось – это юные фанаты Елены. Все они хотели непременно сфотографироваться рядом со звездой КВН. Впрочем, и дочери, и муж Елены тоже были с ней. Особое внимание привлекла старшая, Марта, — ей 15 лет. Борщева поделилась с журналистами «МК», с какими сложностями приходится сталкиваться в процессе воспитания подростка.

«Мы пытаемся договариваться. Иногда приходится ультиматумами. Марта, молчи, терпи, — обратилась артистка к старшей дочери, которая явно хотела чем-то парировать. — Договариваемся просто: подкуп, шантаж, уговоры — все идет в ход (смеется). Вот у старшей никак не можем отобрать телефон, все время грозимся, но не можем. Пока она нас, правда, не довела еще до той степени, чтобы мы телефон все-таки отобрали».

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