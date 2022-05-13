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«Получил вид на жительство»: Жигалова раскрыла детали бегства известного журналиста в Испанию

Как отметила журналистка, место обитания вычислили внимательные зрители.

«Получил вид на жительство»: Жигалова раскрыла детали бегства известного журналиста в Испанию
Алена Жигалова. Фото: кадр из шоу «Алена, блин!»

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграме» сообщила, что известный российский журналист Юрий Дудь (признан в России иноагентом) сбежал из России в Испанию и получил там вид на жительство.

«Об этом сообщили внимательные зрители его выпусков, вычислившие место его обитания. Последние два месяца интервьюер записывает беседы в разных точках Европы и Америки исключительно с героями, критикующими власть в России, и уже получил статус иноагента».

Алена Жигалова

При этом Алена Жигалова заметила, что данный персонаж продолжает успешно зарабатывать в России. В частности, в его выпусках постоянно появляются рекламные интеграции российских брендов и компаний.

Напомним, что за последнее время Россию покинули сразу несколько известных личностей. Среди них, к примеру, певица Алла Пугачева с мужем, телеведущим Максимом Галкиным, актриса Чулпан Хаматова, музыкант Андрей Макаревич.

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Алена ЖигаловаиспанияЮрий Дудь