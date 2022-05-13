«Разве так можно?»: Седокова покрасовалась на пляже в супероткровенном бикини

Минувшей зимой Анна Седокова перебралась в Майами. Вместе с сыном Гектором и молодым мужем Янисом Тиммой артистка арендует особняк в элитном районе. Домик с бассейном обходится Анне в четыре миллиона рублей ежемесячно.

В своих соцсетях солистка любит радовать фанатов свежими кадрами, на которых позирует в весьма откровенных образах. На этот раз певица пококетничала перед камерой в ярко-зеленом супероткровенном бикини.

«Вау! Красотка! Классная! Супер! Разве так можно?» — писали пользователи Сети.

Напомним, в декабре прошлого года артистка отметила свой 39-й день рождения. В этот же день она объявила о старте своего нового продукта. Теперь Анна Седокова будет учить дам тому, как зарабатывать самостоятельно.

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