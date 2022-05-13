«Он совершенно точно выражает и мои мысли тоже»: Звягинцев открыто поддержал Галкина

По словам режиссера, он не согласен с тем, что уехавшие из России — предатели родины.

Режиссер Андрей Звягинцев в шоу «Радио Долин» поддержал юмориста и телеведущего Максима Галкина, который сделал несколько противоречивых сообщений в соцсетях за последнее время.

«Когда объявляют предателем родины тех, кто ее покинул и объявляют об этом, то мне хочется реверснуть и вернуть это тем, кто такое говорит. Уехавших записывают в какие-то списки. Кого-то ждут, когда он наконец-то объявится. Галкин вот опубликовал видео. Он совершенно точно выражает и мои мысли тоже». Андрей Звягинцев

По словам Андрея Звягинцева, уехавших несправедливо называют предателями родины. «Мою родину предали те, кто совершили это необратимое и ужасное действие. Я такой родины не знаю. У меня другая родина», — заявил Андрей Звягинцев.

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Напомним, что Андрей Звягинцев — кинорежиссер и сценарист. Обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей. Двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь».

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