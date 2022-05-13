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«В нем есть «витаминность»: Пугачева в шифоновых брюках под омлет изящно прикрыла бедра халатом в пол

Еще историк моды Александр Васильев называл желтый цвет одним из самых популярных в сезоне весна-лето – 2022.

«В нем есть «витаминность»: Пугачева в шифоновых брюках под омлет изящно прикрыла бедра халатом в пол
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Лариса Кудрявцева / КП

Алла Пугачева мастерски комбинирует наряды и аксессуары, оставаясь на пике моды. Жена шоумена Максима Галкина покрасовалась на публике в шифоновом костюме со струящимися брюками, умело прикрыв ширину бедер тончайшим халатом в пол. Примечательно, что артистка отдала предпочтение ультрамодному оттенку омлета, этот цвет стал одним из трендовых в сезоне весна-лето – 2022. Образ Примадонны дополнили золотистые сандалии, сумочка с тонким ремешком, которую певица повесила через плечо, и черный акцентный топ.

Певица Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева в ультрамодном шифоновом костюме в оттенке омлета с Максимом. Фото: Лариса Кудрявцева / КП

«Желтый цвет тоже в тренде в этом сезоне. Особенно оттенок, который мы называли цветом омлета. В моде и другие оттенки – мимоза, подсолнух, янтарь, мед. Желтый не сдает своих позиций и, я уверен, будет популярен еще некоторое время. Он жизнерадостный, яркий, весенне-летний, в нем есть «витаминность», — приводит 7days слова Александра Васильева.

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