«Это все воздух родных берез»: Собчак объяснила, почему в России выглядит лучше, чем за рубежом

Светская львица привела материал о певице Алле Пугачевой, которая якобы на чужбине резко состарилась.

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в «Телеграме» привела статью одного из изданий о примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой.

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В материале, в частности, утверждалось, что переезд звезды в Израиль не лучшим образом сказался на ее внешности. В тексте также говорилось, что за рубежом Пугачева «превратилась в старушку».

«Тут бьюти-геополитическая аналитика подъехала. Мне вот в последнее время все чаще зачем-то говорят, что я в России лучше выгляжу. Это все воздух родных берез — не иначе». Ксения Собчак

Напомним, что Алла Пугачева уже третий месяц со своей семьей живет в Израиле, в городке Кесария. В Россию она, судя по всему, раньше осени не вернется.

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