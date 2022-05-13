«Совершенно другой сигнал воспринимают»: Звягинцев раскритиковал россиян за просмотр телевизора

Как отметил режиссер, он уже 13 лет не включает его.

Режиссер Андрей Звягинцев в шоу «Радио Долин» раскритиковал россиян за просмотр телевизора.

«Эти люди, которых называл соотечественниками, соплеменниками, как их не назови, совершенно другой сигнал воспринимают. Они смотрят только телевизор. Я решил, что телевизора у меня дома не будет. Я 13 лет его не смотрю. Даже ни в полглаза. Телевизор — это яд, который вливается вам в уши. Выбросите его. Навстречу каким-то изменениям никто не желает идти, причем демонстративно». Андрей Звягинцев

Как отметил Звягинцев, он узнает в россиянах своего зрителя. «Сейчас вокруг вот этого нежелания видеть очевидное. Отказ, запрет себя от какой-то мысли, высказываний. Там есть страх, несомненно. И есть страх потерять опору. Хоть как-то надо это обосновать», — заявил Андрей Звягинцев.

Напомним, что Андрей Звягинцев — кинорежиссер и сценарист. Обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей. Двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь».

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