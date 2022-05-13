«Его воспитал дрессировщик, а меня мой отец»: Ширвиндт ответил Запашному после слов о позоре

По словам телеведущего, у него давние счеты с этим человеком.

Телеведущий Михаил Ширвиндт в беседе с Teleprogramma.pro признался, что у него давние счеты с дрессировщиком Эдгардом Запашным.

«Он мне неинтересен. Его воспитал дрессировщик, а меня мой отец. Мое мнение о войне сформировалось от людей, которые ее прошли – от Никулина, Гердта, Тодоровского, Окуджавы. Они никогда не бряцали оружием. Они всегда говорили, что война – трагедия, которая унесла миллионы жизней. Радоваться здесь и писать слоганы со словами «Можем повторить» – неуместно». Михаил Ширвиндт

По словам Михаила Ширвиндта, сегодня удобно заниматься патриотизмом через столько лет после окончания войны.

Напомним, что Михаил Ширвиндт несколько дней назад заявил о ненужности проведения Парадов Победы. В его понимании 9 Мая – день тишины. В ответ Эдгард Запашный сказал, что такими словами телеведущий позорит своего отца известного актера и худрука Александра Ширвиндта.

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