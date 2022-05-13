«Я с ней не знаком и не буду ее судить»: Варшавер — о скором возвращении Бузовой на сцену

По словам директора «Ленкома» с расширенными полномочиями, вопросы надо задавать тем, кто берет певицу в театры.

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что не следит за театральной карьерой певицы Ольги Бузовой.

«Я про нее ничего не знаю. Далек от таких людей. Я — театральный работник. Ничего о ней сказать не могу. Спросите директора того театра, кто ее взял. Если бы я ее взял, то вам ответил, на каком основании сделал это». Марк Варшавер

По словам Марка Варшавера, у него свои чудесные артисты. «Лучших артистов, чем в «Ленкоме», не существует. Что я и докажу скоро новыми премьерами. Одна из них — «Бег» Булгакова, а другая — «Последний вагон». Там играют лучшие артисты московских театров. А про эту госпожу ничего не могу сказать. Я с ней не знаком и не буду ее судить», — заметил Марк Варшавер.

Ранее Ольга Бузова сообщила, что скоро вернется на сцену в московских театрах. «Обе роли — главные. Одна, очень драматическая, мне понравилась. Сейчас обсуждаем детали», — заявила певица.

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