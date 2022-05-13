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Олимпийская стать: Каролина Севастьянова со спины поманила оголенным плечиком

Гимнастка нарядилась и показала себя со всех сторон.

Олимпийская стать: Каролина Севастьянова со спины поманила оголенным плечиком
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова любит общаться с подписчиками в Сети. Она нередко рассказывает им о своих секретах красоты, увлечениях и нарядах. Регулярно чемпионка показывает и свои аутфиты. На сей раз гимнастка позировала на камеру, хвастаясь своим макияжем, и заодно показала точеное плечико с оголенной спины.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Севастьянова статно позировала на камеру вполоборота, демонстрируя красивый макияж. Монакский загар еще не сошел с тела красотки, и кожа под вспышкой камеры блеснула лоском.

Напомним, Каролина Севастьянова недавно стала участницей в шоу «Звезды в Африке». Спортсменка появилась в Лимпопо и моментально произвела фурор среди мужской половины голодающих.

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