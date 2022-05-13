«Вся грязь в одну кучу»: Запашный рассказал о пикетах против его шоу в Латвии

Дрессировщик вспомнил событие, которое произошло несколько лет назад.

На днях Эдгард Запашный вспомнил, как несколько лет назад, будучи на гастролях в Латвии, попал в неприятную ситуацию. Перед началом циркового шоу братьев Запашных местные жители организовали пикет с целью сорвать его.

«Нас тогда пикетировали: человек 10–20 стояло около входа на стадион, людей с плакатами, что «русские, вон!», с животными неправильно [обращаются]… Ну, вся грязь в одну кучу. Но что меня удивило, что после шоу вот этот пикет был снесен практически сразу», — сказал Запашный Царьграду.

Напомним, накануне Эдгард Запашный высказался о Михаиле Ширвиндте, который призвал к отмене парадов в День Победы. Артист отметил, что телеведущий позорит своего отца.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.