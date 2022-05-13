Стоя вниз головой: Валя Карнавал в прозрачном топе сверкнула пышным декольте

Певица и тиктокерша отдыхает на Мальдивах, но не забывает о тренировках.

TikTok-блогер и певица Валя Карнавал улетела отдыхать на Мальдивы. Там она наслаждается отпуском в компании своего жениха Саши Стоуна, который подтвердил свое намерение жениться на ней, подарив ей на романтическом свидании колечко.

Вместе пара снимает видеоблоги. На этот раз Карнавал отправилась в спортзал, а Стоун снимал это на камеру. Вале тяжело было начать тренировку, но с подачи возлюбленного она начала йога-практику.

Когда Саша Стоун в очередной раз наведался к Вале в зал, то застал ее вниз головой в стойке на руках. Красотка довольно долго стояла, демонстрируя не только свою выдержку, но и фигуру. В зал она отправилась в шортиках и прозрачном кроп-топе, сверкая пышным декольте даже вниз головой.

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