«Наша земля очистится от зла»: Лобода поблагодарила поклонников за многочисленные письма

Как отметила певица, настанет время и она встретится со своими фанатами.

Украинская певица Светлана Лобода в «Телеграме» сообщила, что внимательно читает письма своих подписчиков. Она не пропускает ни одного из них.

«Мне важно, что вы чувствуете. Я благодарна вам за все, что вы пишите, за вашу поддержку и вашу бесконечную любовь. Мы обязательно встретимся, наша земля очистится от зла. А сейчас мы должны делать все, что в наших силах, чтобы помогать друг другу». Светлана Лобода

Как заметила Светлана Лобода, совсем скоро она со своей командой поделится планами на будущее. Певица пообещала максимально эффективно оказывать всем нуждающимся помощь.

Напомним, что Светлана Лобода стала неугодна как в России, так и на Украине. Сейчас она находится в Европе и занимается гуманитарной помощью беженцам.

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