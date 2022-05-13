«Классическая традиция, заведенная десятилетиями»: Пригожин отметил важность парадов на День Победы

По словам продюсера, все остальное лирика и демагогия.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, в чем заключается важность проведения парадов на День Победы.

«У нас есть классическая традиция, заведенная десятилетиями. Парад — это традиция Российской Федерации. Больше можно ничего не обсуждать. Все остальное лирика и демагогия, разговоры». Иосиф Пригожин

По словам Иосифа Пригожина, ветеранов, к сожалению, осталось мало. «Когда их было много, парад был, безусловно, более значимым событием. Даже если в живых останется один ветеран, то парад, конечно, стоит делать. Любые парады символизируют мощь государства, мощь ресурсов военной техники. Так сложилось за 77 лет. 9 Мая стало событием планетарного масштаба», — заметил продюсер.

Пригожин также задался вопросом, какие парады тогда нужны. «Гей-парады? Я вот, например, не хочу гей-парадов, а меня заставляют их смотреть. Зачем? Я — толерантный человек. С пониманием отношусь ко всем страстям, но я не понимаю, зачем устраивать гей-парад», — заметил он.

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что странно проведение 9 Мая бравурных парадов с танками, авиацией и ракетами. «Вообще-то это день тишины. День памяти. День памяти и скорби не терпит криков и грохотов танков. Он любит тишину», — заметил Ширвиндт.

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