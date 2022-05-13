«Мне стыдно, что вы мне нравились»: сбежавшая из России Чулпан Хаматова получила новый удар

В конце февраля Чулпан Хаматова оставила в своей соцсети публикацию, которая к этому времени является последней. Актриса решила обратиться к президенту страны, высказав свое мнение о происходящем в мире. После звезда уехала из России в Латвию, где несколько лет назад приобрела дом в элитном поселке близ Риги.

Публикация до сих пор популярна среди пользователей Сети. Тысячи россиян пишут комментарии, выражая свое мнение.

«Мне стыдно, что Вы мне нравились», «Слава Богу, что предатели уехали», «Как же хорошо, что вы покинули Россию. Стыдно за вас», «Как же омерзительно выглядит предательство!», «Не ожидала от вас такого побега! Печально разочарована!» — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее стало известно, что Чулпан Хаматова устроилась в Новый Рижский театр, а также запускает онлайн-курсы по актерскому мастерству.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.