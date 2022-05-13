«Чей краше?»: Волочкова в парике уютно расположилась на террасе и прилепила коту второй хвост

Певица решила выяснить у поклонников, кому хвост идет больше.

Балерина Анастасия Волочкова регулярно показывает свой досуг подписчикам в Сети. Артистка часто устраивает посиделки дома, и на этот раз компанию ей составил кот.

Волочкова показала, как она в парике с длинным розовым хвостом уютно расположилась на террасе, возлежав на диване и прикрывшись пледом. Рядом на подушках лег кот, и хозяйка прилепила ему еще один свой парик в виде хвоста. И поинтересовалась: «Чей хвостик краше?».

Но подписчики юмора балерины не оценили. Они раскритиковали парик самой балерины, заявив, что по цвету он не подходит к оттенку ее волос, а красивее, по их мнению, настоящий хвост кота.

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