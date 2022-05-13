«Спасибо, было интересно»: Собчак огорошила неожиданным признанием

Телеведущая порассуждала о том, как бы хотела уйти из жизни.

Накануне телеведущая Ксения Собчак огорошила своих фанатов неожиданным признанием. Светская львица решила порассуждать о том, что бы она сказала перед смертью.

«Я мечтаю умереть так, чтобы я могла в собственной кровати сказать: «Спасибо! Мне было очень интересно!». Потому что этот интерес – мой главный двигатель в жизни и причина, почему я так многим занимаюсь. То есть, я это все делаю просто потому, что мне неинтересно заниматься чем-то одним. Мне нравится все пробовать, все переживать», — написала Собчак в своем телеграм-канале.

Напомним, на днях Ксения Собчак рассказала во всех подробностях о своих родах. Звезда родила сына Платона в 35 лет, при этом не прибегала ни к наркозу, ни к кесаревому сечению «ради экспириенса».

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