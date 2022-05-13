«В ней украинского только буквы»: Таисии Повалий прилетело из Украины

Многие украинские звезды довольно агрессивно настроены против своих соотечественников, которые никак не обозначили позицию по событиям в Незалежной, или высказывают отличное от их собственного мнение.

Певец Никита Алексеев, наиболее известный как исполнитель Alekseev, прошелся по своей соотечественнице Таисии Повалий. Музыкант сам находится на Родине и помогает беженцам. При этом он выразился в адрес коллеги не очень приятно после ее выступления на День Победы в Кремле.

«В ней украинского только буквы, которые она произносит», — процитировал «СтарХит» артиста.

Ранее от Таисии Повалий отрекся ее собственный сын Денис. Он заявил, что отношения к ней не имеет.

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