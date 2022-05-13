«Подходит абсолютно всем»: Александр Васильев назвал модный цвет, который легко заменит универсальный черный

Он к лицу всем – и блондинкам, и брюнеткам, и рыжим.

Историк моды и телеведущий Александр Васильев регулярно делится советами на тему стиля и одежды. Подписчицы и телезрители на этот раз могут возликовать: фэшн-эксперт назвал цвет, который легко заменит черный по универсальности.

Долгое время черный лидировал в гардеробах обывательниц, поскольку он подходит под любую ситуацию, идет всем без исключения, а также сочетается с множеством оттенков. В этом сезоне этот траурный цвет потеснил более жизнерадостный оттенок, который будет в моде надолго.

«Этот модный оттенок мы можем назвать кобальт, и он очень популярен не только в этом сезоне, а уже последние три года. Кобальт подходит абсолютно всем: и блондинкам, и шатенкам, и брюнеткам. Это универсальный цвет. Вообще, интенсивный синий — прекрасная замена черному», — рассказал историк моды сайту «7 Дней».

Этот оттенок уже облюбовали многие звездные модницы, среди которых певица Лолита, телеведущая Юлия Барановская и дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина.

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