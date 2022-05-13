«Мне там скучно»: Юрий Лоза высказался о своем отъезде из России

Многие знаменитости с началом украинской кампании покинули страну. Так сделал недавно и певец Максим Леонидов. Он объяснился, мол, давно собирался переехать на историческую Родину, и просто так все совпало с геополитическими событиями, которые никак на его решение не повлияли.

Музыкант Юрий Лоза оценил позицию уехавших звезд, включая Леонидова. В интервью Teleprogramma.pro он рассказал, что так поступали многие, кто имеет недвижимость за границей – регулярно жили на две страны те же Валерий Леонтьев и Филипп Киркоров. Сам же Юрий Эдуардович — не владелец заграничного имущества, поэтому никуда не уезжал. Да если бы и было, мол, не эмигрировал бы.

«Мне там скучно. За рубежом же делать нечего. Вы поймите, что тот же Израиль – это другая страна. Я же не еврей. А Максим Леонидов и Андрей Макаревич – евреи, поэтому им проще уехать в Израиль и там жить», — высказался о своем отъезде артист.

Лоза не осуждает уехавших из-за событий на Украине артистов. «Можно ли осуждать тех, кто сидит в подвале? Человек там находится, потому что боится», — объясняет он.

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