Леди в черном: Каролина Севастьянова в кожаном топе засветила декольте без пуш-ап

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова регулярно делится с подписчиками новостями из своей жизни. Хоть спортсменка и завершила свою карьеру 10 лет назад, но популярность среди поклонников не растеряла. Поэтому любая активность ее в Сети радует фанатов.

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На этот раз красотка показала, как ее собрали в салоне красоты на встречу. Звезда спорта запечатлела себя на селфи, демонстрируя макияж и часть образа. Многие заметили красивое декольте Севастьяновой в кожаном топе, которое на этот раз было без пуш-ап.

Напомним, Каролина Севастьянова стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье по художественной гимнастике на Играх в Лондоне. Тогда она не только заняла первое место и золотую медаль, но и титул самой красивой спортсменки стартов.

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