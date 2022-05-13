«Он – часть конкурса»: Запашный рассказал, почему Киркоров на самом деле поехал на «Евровидение»

В этом году «Евровидение» проходит в Италии, но России запретили участвовать в конкурсе из-за событий на Украине. Однако, когда выяснилось, что в Турин полетел Филипп Киркоров, многие земляки раскритиковали артиста за это. Причем, это сделали как поклонники певца, так и представители шоу-бизнеса.

А вот народный артист России Эдгард Запашный не спешит разносить музыканта за поездку в Италию. Дрессировщик объяснил, почему Киркоров на самом деле полетел в Турин. Пока покидать страну у нас не запрещено, и Филипп Бедросович воспользовался этим правом. И присутствие артиста в будущем может быть только на руку России.

«Это музыкальный конкурс, на который Киркоров ездит постоянно и как продюсер, и как певец. Он поддерживал многие страны, привозил артистов из Украины, Белоруссии, Греции, России. Поэтому он — часть музыкального конкурса, и тут надо только порадоваться», — рассказал «Пятому каналу» Запашный.

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