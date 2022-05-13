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Ножки вверх: Клава Кока эффектно позировала в постели ранним утром

Звезда находится в путешествии и делится яркими кадрами с фанатами.

Ножки вверх: Клава Кока эффектно позировала в постели ранним утром
Клава Кока. Фото: соцсети

Певица Клава Кока путешествует по Европе. Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Краш» уже посетила Эстонию и Германию и направляется в страну своей мечты. Об этом она рассказала своим подписчикам в Telegram.

При этом Кока поделилась кадрами из спальни. Певица позировала себе в кровати, изящно изогнувшись для эффектного кадра.

Клава Кока. Фото: соцсети

«Шло 7-ое утро подряд, как я просыпаюсь в новой кровати и на новом месте! Но сегодня я лечу туда, куда мечтала попасть всю жизнь!» — похвасталась красотка.

Как оказалось, страной ее мечты является Исландия. И Клава Кока позже до нее добралась. Первым делом она искупалась в источниках, о чем сразу сообщила фолловерам.

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