Ножки вверх: Клава Кока эффектно позировала в постели ранним утром

Звезда находится в путешествии и делится яркими кадрами с фанатами.

Певица Клава Кока путешествует по Европе. Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Краш» уже посетила Эстонию и Германию и направляется в страну своей мечты. Об этом она рассказала своим подписчикам в Telegram.

больше по теме Клава Кока на улицах Гамбурга сверкнула соблазнительным декольте в кроп-топе Певица перебралась из Эстонии в Германию.

При этом Кока поделилась кадрами из спальни. Певица позировала себе в кровати, изящно изогнувшись для эффектного кадра.

«Шло 7-ое утро подряд, как я просыпаюсь в новой кровати и на новом месте! Но сегодня я лечу туда, куда мечтала попасть всю жизнь!» — похвасталась красотка.

Как оказалось, страной ее мечты является Исландия. И Клава Кока позже до нее добралась. Первым делом она искупалась в источниках, о чем сразу сообщила фолловерам.

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