«Мои зайки»: Витя Литвинов из «Дома-2» показал редкое фото жены и маленького сына

Экс-участник «Дома-2» Виктор Литвинов, запомнившийся поклонникам ярким романом, а затем и свадьбой с Таней Мусульбес, сейчас наслаждается ролью молодого отца.

Шестого декабря прошлого года Виктор Литвинов стал папой. Вторая жена экс-участника «Дома-2» Александра подарила ему сына Елисея.

Виктор Литвинов, для которого отцовство было заветной мечтой, тает от любви и нежности к своему пятимесячному наследнику.

В микроблоге Витя Литвинов поделился снимком, на котором запечатлел жену Александру и сына Елисея. В кадре молодая мама и ее малыш весело хохочут.

«Мои зайки. Обожаю эти фотки. Люблю вас безумно», — подписал кадр Виктор Литвинов. «И мы тебя любим», — отреагировала в комментариях жена Виктора.

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