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«Мои зайки»: Витя Литвинов из «Дома-2» показал редкое фото жены и маленького сына

Бывший муж Тани Мусульбес Виктор Литвинов наслаждается долгожданным отцовством.

«Мои зайки»: Витя Литвинов из «Дома-2» показал редкое фото жены и маленького сына
Витя Литвинов с женой Александрой. Фото: соцсети

Экс-участник «Дома-2» Виктор Литвинов, запомнившийся поклонникам ярким романом, а затем и свадьбой с Таней Мусульбес, сейчас наслаждается ролью молодого отца.

Шестого декабря прошлого года Виктор Литвинов стал папой. Вторая жена экс-участника «Дома-2» Александра подарила ему сына Елисея.

Виктор Литвинов, для которого отцовство было заветной мечтой, тает от любви и нежности к своему пятимесячному наследнику.

В микроблоге Витя Литвинов поделился снимком, на котором запечатлел жену Александру и сына Елисея. В кадре молодая мама и ее малыш весело хохочут.

Жена Вити Литвинова Александра с сыном Елисеем
Жена Вити Литвинова Александра с сыном Елисеем. Фото: соцсети

«Мои зайки. Обожаю эти фотки. Люблю вас безумно», — подписал кадр Виктор Литвинов.

«И мы тебя любим», — отреагировала в комментариях жена Виктора.

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«Дом-2»Виктор Литвиноввоспитание сынаДети звезд «Дома-2»Татьяна Мусульбес