«Им надо время»: расстроенный Тигран Салибеков оправдал старших сыновей за отказ общаться с ним

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков провел время с самым младшим из троих наследников — Багратом.

Звезды «Дома-2» Тигран и Юлия Салибековы через несколько дней официально перестанут быть мужем и женой. Развод пары состоится в ближайший понедельник, 16 мая.

Тигран Салибеков вернулся на проект «Дом-2», чтобы попытаться забыть мать своих детей Юлию.

Он стремится общаться с тремя сыновьями Роланом, Эльдаром и Багратом. В микроблоге Тигран Салибеков показал, как провел время с младшим из наследников — Багратом.

Подписчики забеспокоились на предмет того, почему отец не встретился с двумя старшими сыновьями.

Тигран был вынужден объяснить. Видно, что он был расстроен таким положением дел и не скрывает досады.

«Отвечаю на вопрос о том, почему я взял только Багратика. Ролан был в школе, а Эльдар не захотел. Ну, так тоже бывает. Я помню себя, я тоже не особо хотел куда-то ходить. Юля говорит, что им надо время, чтобы они привыкли. Ну, как есть так есть», — грустно рассказал подписчикам Тигран Салибеков.

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