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Просто леди: Стеша Маликова в пудровом костюме с мини-юбкой и панамке отметилась на прогулке

Дочка Дмитрия Маликова продемонстрировала свой весенний образ.

Просто леди: Стеша Маликова в пудровом костюме с мини-юбкой и панамке отметилась на прогулке
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды

Стеша Маликова является дочкой певца Дмитрия Маликова. Она уже окончила МГИМО. Если раньше наследница артистка переживала за учебу, то теперь она развивает свой бизнес.

Стефания интересовалась модой и в 2020 году запустила свой бренд одежды. Теперь она регулярно хвастается новыми нарядами. Примечательно, что этой весной юная бизнес-леди выпустила косухи, кардиганы и другие модные вещи.

А вот в мае Стеша уже начала готовиться к лету. Во время отдыха в Дубае она хвасталась легкими льняными костюмами и платьями в романтическом стиле. На днях звезда вернулась в Москву.

Она похвасталась образом, который соответствует нескольким трендам. Маликова покрасовалась на улице в пудровом костюме с мини-юбкой и панамке в тон. Она сделала акцент на стройные ноги.

Такие головные уборы актуальны, как и костюмы с короткими юбками. Поклонники восхитились ее элегантным нарядом. Многие адресовали ей комплименты.

Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды

«Такая красивая», «Очень стильно», «Роскошно выглядишь», «Как мне нравится цвет», «Классный комплект», «Ой, вот это милота», «Костюм прям топчик, теперь я знаю, что купить», «Ну ты такая красивая и цвет идет», «Нежнятина получилась», — прокомментировали пост подписчики.

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