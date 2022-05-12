Просто леди: Стеша Маликова в пудровом костюме с мини-юбкой и панамке отметилась на прогулке

Стеша Маликова является дочкой певца Дмитрия Маликова. Она уже окончила МГИМО. Если раньше наследница артистка переживала за учебу, то теперь она развивает свой бизнес.

Стефания интересовалась модой и в 2020 году запустила свой бренд одежды. Теперь она регулярно хвастается новыми нарядами. Примечательно, что этой весной юная бизнес-леди выпустила косухи, кардиганы и другие модные вещи.

А вот в мае Стеша уже начала готовиться к лету. Во время отдыха в Дубае она хвасталась легкими льняными костюмами и платьями в романтическом стиле. На днях звезда вернулась в Москву.

Она похвасталась образом, который соответствует нескольким трендам. Маликова покрасовалась на улице в пудровом костюме с мини-юбкой и панамке в тон. Она сделала акцент на стройные ноги.

Такие головные уборы актуальны, как и костюмы с короткими юбками. Поклонники восхитились ее элегантным нарядом. Многие адресовали ей комплименты.

«Такая красивая», «Очень стильно», «Роскошно выглядишь», «Как мне нравится цвет», «Классный комплект», «Ой, вот это милота», «Костюм прям топчик, теперь я знаю, что купить», «Ну ты такая красивая и цвет идет», «Нежнятина получилась», — прокомментировали пост подписчики.

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