Первый канал двумя словами отреагировал на сообщения о закрытии программы «Вечерний Ургант»

Пресс-служба главного канала страны рассказала, как обстоят дела с передачей «Вечерний Ургант» на самом деле.

На Первом канале отреагировали на появившиеся в Сети сообщения о закрытии программы Ивана Урганта «Вечерний Ургант».

Было сказано всего два слова, но зато все очень доходчиво и понятно.

«Собачья чушь!» — цитирует kp.ru представителя пресс-службы Первого канала.

Причем на телеканале сделали акцент на том, что это можно считать официальным комментарием на вопрос о закрытии шоу «Вечерний Ургант».

Напомним, слухи о том, что программа Ивана Урганта на Первом канале закрывается, в последнее время появляются довольно часто.

Не далее как в этот четверг в телеграм-каналах появились даже снимки якобы разобранной студии «Вечернего Урганта». А после с безапелляционным заявлением о закрытии программы выступила Ксения Собчак.

Журналистка утверждала, что ее новость о закрытии «Вечернего Урганта» достоверна и поступила от надежного источника. Правда, через какое-то время сообщение на эту тему волшебным образом из блога Ксении Собчак исчезло.

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