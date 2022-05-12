Засветила прелести: Клава Кока в черном мини-бикини нырнула в лазурную воду в Исландии

Певица поделилась кадрами из далекой страны. Она показала, как искупалась в источниках.

Клава Кока является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что не сразу смогла добиться успеха. Юная певица даже сталкивалась с критикой, но потом она подписала контракт с известным лейблом, записала несколько хитов и спела дуэтом с Александром Реввой.

Теперь артистка делает ремонт в новой квартире в Москве и много путешествует. В мае звезда устроила себе отпуск.

За последние дни Клава посетила несколько стран. Она побывала на концерте Дуа Липы в Таллине, а потом прогулялась по Гамбургу. Каждый раз блондинка хвасталась образами. И вот 12 мая певица оказалась в Исландии.

На этот раз она поделилась пикантными кадрами, на которых плещется в природных источниках с лазурной водой. Кока блеснула фигурой в черном мини-бикини. Загорелая кожа особенно выделялась в яркой воде. Она нанесла на лицо маску.

Сама звезда пришла в восторг. Она даже похвасталась маникюром, плескаясь в воде. А поклонники поразились тому, в какой находится форме певица. «Сказочные виды», «Ох, вот это водичка», «Клава, какая загорелая красотка», «Ну слов нет, ты сразила», «Ну прям на краю света», «Это выглядит эффектно», «Ну что за дива», «Ой, прям красотка, глаз не оторвать», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!