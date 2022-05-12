Младший внук Пугачевой придумал, как зарабатывать на жизнь

Младший сын Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова Дени решил не идти по стопам знаменитых родственников, а заняться бизнесом.

24-летний молодой человек основал мастер-классы по арт-терапии. Как утверждает Байсаров, это психологическая разгрузка и уроки живописи «в одном флаконе».

В проекте предусмотрены пять мероприятий на 30 человек. Где-то посетителей займут абстракцией, где-то обучат техникам жидкого искусства и рисованию флуоресцентной краской с модели (не ню!), а где-то займутся росписью холщовых сумок.

Как стало известно KP.RU, билет на каждый мастер-класс обойдется в 3500 рублей. Таким образом, за пять уроков на 150 человек Дени Байсаров планирует заработать 525 тысяч рублей.

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