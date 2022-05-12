«Слепила из того, что было»: Бузова в ультрамариновом платье-бюстье в пол щегольнула на тайных съемках

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже много лет работает на телевидении и привыкла регулярно менять образы. Порой артистке нравится привлекать к себе внимание.

Для красных дорожек и вечеринок она выбирает броские луки. Телеведущая не так давно на празднике у Филиппа Киркорова появилась в платье по фигуре. А вот в обычной жизни она носит косухи и топы.

12 мая с утра Ольга похвасталась, что похудела. Она влезла в свои старые джинсы. Однако на съемках ей пришлось переодеться. Она предстала в платье-бюстье ультрамаринового цвета с леопардовым принтом.

Телеведущая подчеркнула декольте, а также собрала спереди ткань, показав стройные ноги. Туфли в тон дополняли образ. Бузова также похвасталась объемной укладкой и макияжем с акцентом на глаза.

«Мой образ. Как вам? Платье называется — я его слепила из того, что было. А потом что было, то и нацепила. Это мы сейчас сделали. Оно было длинное, но нам захотелось ножки открыть», — пояснила артистка.

Она покрасовалась у зеркала, а вот в студии ее усадили на трон.

«К сожалению, не могу вам показывать все», — заинтриговала звезда.

Но позже к ней присоединился Михаил Галустян. Они устроили совместную фотосессию. Поклонники предположили, что съемка связана с шоу «Звезды в Африке», где они являются ведущими. Поклонники восхитились образом. «Это красиво», «Ну фигура преобразилась пром», «Наряд как для тебя создан», «Очень красивая, прям слов нет», «Грим шикарный», — прокомментировали пост подписчики.

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