Селену Гомес обвинили в издевательствах над женой Джастина Бибера

Многие помнят, как совсем юный Джастин Бибер стал знаменит на весь мир, когда его родители выложили в Сеть видео, засняв, как он поет. Со временем Джастин стал большим артистом.

У него случился роман с Селеной Гомес, которая прославилась благодаря съемкам в фильмах «Еще одна история о Золушке», «Программа защиты принцесс», «Волшебники из Вэйверли Плэйс в кино».

Но они расстались, что очень раздосадовало поклонников. Бибер в 2018 году женился на Хейли Болдуин. А вот у его экс-возлюбленной появилось много проблем, в том числе и со здоровьем. Однако до сих пор некоторые фанаты считают, что Селена не простила певца и не любит его жену.

На днях она опубликовала видео в популярном приложении, где рассказала об уходе за кожей. Но при этом Гомес поднимала брови, жестикулировала и делала жесты, как Хейли в своих бьюти-видео. Пользователи сети решили, что так актриса решила поиздеваться на женой экс-возлюбленного. Дошло до того, что Селена извинилась публично перед Хейли.

«Вот почему я верю в необходимость заботиться о своем ментальном здоровье. Ребята, я не представляю, что именно я сделала не так, но извиняюсь за это. У меня не было плохих намерений. Видео скоро будет удалено», — написала она.

Добавим, что ранее сами фанаты устраивали травлю Хейли в соцсетях. Тогда Гомес обратилась к ним с просьбой, чтобы это прекратилось. Она подчеркнула, что не сторонник «издевательств над другой женщиной».

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!