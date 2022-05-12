Алина Загитова в одной сорочке уселась на качели, порезвившись на Мальдивах

Вы спросите: где отдыхают красавицы-фигуристки из штаба Этери Тутберидзе? И это не секрет! Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, серебряный призер олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева вместе с 22-летним финалистом вокального проекта «Голос. Дети» Кристианом Костовым уединилась в Болгарии. Еще одна звездочка Этери Георгиевны — Алина Загитова — отдала предпочтение фешенебельному курорту. Она улетела на Мальдивы.

В своем Telegram-канале олимпийская чемпионка поделилась свежими кадрами, порезвившись на мальдивском пляже. Алина Загитова накинула поверх купальника белую сорочку, щегольнув прелестями подтянутой фигуры. Спортсменка уселась на качели, насладившись беззаботным пребыванием на лазурном берегу.

Ранее фигуристка летала в Узбекистан вместе с другими подопечными Этери Тутберидзе. Шоу в Ташкенте стало последним в рамках гастрольного тура команды именитого тренера. Ну а теперь спортсмены наслаждаются весенними каникулами.

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