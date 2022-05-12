Кейт Миддлтон в элегантных брюках-дудочках присела на пол в школе городка Порт-Глазго

Эксперт сайта Teleprogramma.pro Мария Рябова подметила, что утонченный комплект герцогини Кембриджской едва ли подходил для того, чтобы сидеть на полу с детьми.

На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в двухдневный тур по Шотландии. Поездку они начали с посещения начальной школы в городе Порт-Глазго. Пара посетила занятие в рамках программы, направленной на то, чтобы помочь детям в возрасте от 5 до 13 лет развить эмпатию, а также пообщалась с ее участниками и координаторами.

При этом невестка леди Дианы щегольнула в классическом аутфите, примерив васильковую сорочку и брюки-дудочки. Герцогиня Кембриджская уселась на пол рядом с детьми, чтобы создать неформальную обстановку. Она не побоялась измять свой люксовый костюм. Имиджмейкер Мария Рябова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro оценила этот умелый ход жены принца Уильяма, которая точно знает, как расположить к себе детей и взрослых.

«Для первого дня тура Кейт выбрала консервативный total look синего цвета. Синий, как известно: цвет надежности, спокойствия, благородства. А еще это цвет флага Шотландии. Спокойный образ полностью в стиле герцогини. Она довольно часто выбирает подобные комплекты: прямые брюки с блузой сложного кроя, туфли-лодочки. Не самая удобная одежда для того, чтобы сидеть с детьми на полу, однако у королевской четы были дальнейшие встречи, где аутфит был полностью оправдан», — экспертно резюмировала имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова — стилист-имиджмейкер. Обучение: Школа шопинга, Школа модных профессий, эксперт в вопросах делового и светского протокола. Работала в отделе протокола в крупной компании. Дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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