«Погода наладилась»: Наталья Фриске в леопардовых лосинах и куртке из денима вышла на прогулку с дочкой

Наталья Фриске в свое время тоже была солисткой группы «Блестящие», но она не смогла добиться такого успеха, как сестра Жанна Фриске. Петь ей быстро надоело и она стала работать в салоне красоты.

Родственница артистки состояла в браке, но развелась. Она не скрывала, что у нее был роман с парикмахером, но они расстались. А в этом году Наталья стала мамой. Она родила от экс-возлюбленного.

Первое время новоиспеченная мама жила у родителей. Ольга Копылова и Владимир были рады понянчиться с внучкой, так как с сыном Жанны они не имеют связь из-за отца мальчика Дмитрия Шепелева, который не дает им видеться.

Фриске все время находится с наследницей. На новом фото она запечатлелась в лифте в леопардовых лосинах и куртке из денима, которая в моде в этом сезоне. Рядом с ней была коляска, в которой лежала наследница.

«Наконец-то погода наладилась, и теперь спокойно можно много гулять. Мы сегодня сходили по делам, заскочили в поликлинику ну и просто прогулялись по району. Так люблю весну, когда все начинает цвести, а какое время года вы любите?» — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит постройневшая Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень классная коляска», «Красотка», «Очень молодо выглядите», «Хорошеете с каждым днем», «Дочка у вас чудесная», «У вас теперь одна радость в жизни», «Ой, вот от кого у нее такие губки пухлые», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!