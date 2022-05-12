«Вброс провокаторов»: Шахиди ответил на слухи о планах Лободы извиниться перед россиянами

Как заявил представитель украинской исполнительницы, в ближайшем будущем звезда не выступит на российской сцене.

Представитель певицы Светланы Лободы Табриз Шахиди опроверг появившиеся слухи, что исполнительница якобы собирается в июне дать серию концертов в России, на которых принесет извинения россиянам за свои неосторожные высказывания о ситуации на Украине.

«Любые комментарии в текущем моменте будут излишними. Артистка отменила все свои ближайшие выступления на территории РФ. Это очередной вброс провокаторов, неучей и дезинформаторов». Табриз Шахиди

Как заявил Табриз Шахиди, информация будто бы у Светланы Лободы заканчиваются деньги и поэтому она решила снова начать выступать в России — откровенна ложь, сообщает 5-tv.ru.

Ранее стало известно, что на официальном сайте Светланы Лободы до сих пор опубликованы анонсы ее концертов в городах России. Согласно афише, в планах певицы посетить Иркутск, Хабаровск и Владивосток в июне 2022 года.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.