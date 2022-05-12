«Обе роли – главные»: Ольга Бузова объявила о скором возвращении на сцену в театре

Как отметила певица, сейчас она как раз обсуждает детали с худруками.

Певица Ольга Бузова заявила, что только в этом году получила уже два театральных предложения, поэтому в недалеком будущем ее можно будет снова лицезреть на подмостках.

«Обе роли — главные. Одна очень драматическая, мне понравилась. Сейчас обсуждаем детали. Не хочу говорить подробнее, пока не приму какое-то предложение». Ольга Бузова

По словам Ольги Бузовой, также она задействована в антрепризном спектакле «Мужчина нарасхват». Правда, выходит в нем она на сцену редко, потому что другие актеры очень востребованы и их всех сложно собрать вместе, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Ольга Бузова – одна из самых популярных певиц и телеведущих в стране. Ее концерты неизменно проходят с аншлагами, а программы с ее участием бьют все рейтинги.

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