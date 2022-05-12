«Когда пришла на «Дом-2» была закомплексованной»: Бузова рассказала, как изменилась за 18 лет

По словам певицы, она смогла принять себя такой, какая есть.

Певица и популярная телеведущая Ольга Бузова рассказала, как изменилась за последние 18 лет с момента своего первого прихода на телевидение.

«Бросила курить. Приняла себя, потому что, когда пришла на «Дом-2», была очень закомплексованной. Вышла замуж и развелась». Ольга Бузова

По словам Ольги Бузовой, для нее крайне важно, что несколько лет назад она начала карьеру певицы. Однако самое главное для нее — она стала той самой Ольгой Бузовой, которую поклонники любят или не любят и в любом случае обсуждают, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Ольга Бузова — одна из самых популярных певиц и телеведущих в нашей стране. Ее концерты неизменно проходят с аншлагами, а программы с ее участием очень рейтинговые.

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