«Можно на эти деньги квартиру в Подмосковье купить»: Бузова озвучила потери из-за отмены шоу

По словам певицы, пандемия больно ударила по ее карману.

Певица Ольга Бузова заявила, что пережила большой стресс, когда в России началась пандемия коронавируса. Все массовые мероприятия были отменены, а у исполнительницы как раз готовился большой концерт.

По словам Ольги Бузовой, после отмены шоу пришлось разбирать все декорации и отправлять на склад, что привело к большим финансовым потерям. Бузова также озвучила, сколько стоит один месяц хранения декораций и реквизита на складе.

«Триста тысяч рублей. У меня большой склад, там целый ангар. Можете посчитать, во сколько перенос обошелся. Можно было на эти деньги квартиру в Подмосковье купить, но я думаю о шоу и моем зрителе». Ольга Бузова

Напомним, что Ольга Бузова — одна из самых популярных певиц в стране. Ее концерты неизменно проходят с аншлагами, сообщает РИА Новости.

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