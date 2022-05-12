«Ужас! Давно я так не выглядела»: Агата Муцениеце не скрыла синяк под глазом

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже много лет вступает на сцене театра. Зрители ее знают по картинам «Закрытая школа», «Тобол», «Честный развод». Артистка почти 10 лет прожила в браке с Павлом Прилучным.

У них растут дети: дочка Мия и сын Тимофей. Два года назад супруги развелись. Сначала они почти не общались, но в прошлом году наладили дружеское общение.

В последнее время Муцениеце часто ездила в Дагестан. Она принимает участие в съемках нового проекта. На днях Прилучный провел время с наследниками. Он сводил их на парад в честь Дня Победы, а также повеселился с ними дома.

А вот 12 мая актриса сообщила, что у нее завершились съемки и впереди 10 дней отдыха. Однако Агата не скрыла фингал, который теперь красуется на ее лицо под глазом.

«Друзья, ну что, вы готовы? Вчера закончились съемки сериала „Новая жизнь“. Когда одна из актрис бросала мне по сценарию мою одежду. Она мне заехала ремнем от штанов прям в глаз. Мне кажется, лучший способ закончить проект. Ужас! Давно я так не выглядела», — сказала она.

«Друзья, ну что, вампир выбрался на улицу. Начал опухать глаз и я решила пойти в аптеку. Просто пипец, чтобы вот так у меня закончились съемки. У меня так не было ни разу в жизни. Но все бывает. Хорошо, что у меня есть 10 дней, чтобы это прошло. Меня избили, да? Почему нет», — позже поделилась звезда.

Напомним, что во время развода Муцениеце призналась, что Прилучный мог поднять на нее руку. Тогда она впервые заговорила о домашнем насилии.

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