Как выглядит дом принца Гарри и Меган Маркл, купленный в ипотеку за 1 миллиард рублей

Принц Гарри и Меган Маркл перебрались в Калифорнию в августе 2020 года и долго подбирали жилье. Конечно, после дворца в Лондоне они не могли поселиться в маленьком домике. Поэтому жилье подбирали тщательно.

В итоге нашли особняк, который продавал русский банкир, венчурный инвестор Сергей Гришин. Дом олигарх уступил за $14,6 млн (чуть менее 1 млрд руб.). У молодоженов, разумеется, не было таких денег, и они оформили ипотеку почти на половину стоимости жилья.

Платить придется до 2050 года. Ежемесячный платеж — $40 тыс. (2,6 млн руб.). Роскошная вилла, очевидно, будет напоминать Гарри об отчем доме: есть там и замок для маленькой принцессы, и интерьеры викторианской эпохи, и каменные арки, и канделябры с люстрами, и бассейн, и много зелени.

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