Кружевное свадебное платье Любови Полищук и сейчас выглядит ультрамодно

Актриса Любовь Полищук в первый раз вышла замуж в 22 года за актера Валерия Макарова. Это был служебный роман — молодожены выступали в дуэте «Омичи на эстраде». Свадьбу гуляли в Омске в узком семейно-дружеском кругу.

Свадебные наряды молодожены достали по специальным справкам из загса, которые давали право на покупки в салонах для новобрачных. Кружевное платье Полищук и сейчас выглядит ультрамодно.

В СМИ писали, что Любовь самостоятельно укоротила длину юбки-колокольчика — открыла колени. Вышло удачно: закрытый верх и открытые ноги.

В это время в моду вошла вот такая короткая фата.

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