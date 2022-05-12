«Приехали на трамвае»: в каком платье Вера Алентова вышла замуж за Владимира Меньшова

Вера Алентова и Владимир Меньшов прожили вместе почти 58 лет. Будущий режиссер встретил актрису в Школе-студии МХАТ. Поначалу они просто дружили, Владимир даже не надеялся, что первая красавица ответит взаимностью.

Свадьба была скромной. Денег на свадебное платье у молодых не было, и Вера надела просто свое лучшее платье. Сочетала наряд с яркими пластмассовыми бусами. Жених был в строгом классическом костюме.

Вера и Владимир приехали расписываться на трамвае. По тогдашней традиции сотрудник загса открыл бутылку шампанского, а у жениха с невестой не оказалось денег за нее заплатить. Молодожены собрали на свадьбу 20 рублей, но все деньги отдали друзьям в общаге, чтобы они накрыли стол к их возвращению.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.