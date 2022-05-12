«А Хюррем подносили воду для умывания»: Мерьем Узерли показала свои утренние сборы в номере отеля

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» почувствовала себя султаншей, позволив стилисту уложить ее волосы в элегантную прическу.

Мерьем Узерли часто ездит в командировки. После съемок в турецком сериале «Великолепный век» партнерша Халита Эргенча проснулась знаменитой. Роль Хюррем султан настолько полюбилась поклонникам актрисы, что они до сих пор воспринимают звезду турецких сериалов не иначе как хасеки султана Сулеймана.

Оказавшись за границей, Мерьем Узерли приняла участие в фотосессии. Звезда «Великолепного века» покрасовалась в фантазийном костюме с топом и юбкой с разрезом, щегольнув стройной талией и изящными ножками. При этом Хюррем султан позволила поклонникам подсмотреть, как проходят ее утренние приготовления к съемкам. Мерьем позировала в гостиничном номере, удобно устроившись на кресле. А вокруг актрисы кружил стилист, поправляя ее волосы.

«У Хюррем покои были роскошней», «Пустила в святая святых», «Почему такой бардак? Вот так без служанок-то», «А Хюррем султан утром подносили свежее платье, украшения с драгоценностями, воду для умывания и душистые полотенца», «Красиво жить не запретишь», «Животик показала, ногу на ногу закинула! А Хюррем даже щиколотки прятала», «Сулеймана только с фруктами не хватает», — написали фолловеры.

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