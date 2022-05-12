Авербух: «Скандал с Бузовой — это первый удар, который пришелся на меня»

Илья Авербух — главный продюсер популярного шоу на Первом канале «Ледниковый период». Фигурист высказался об участии в проекте Ольги Бузовой.

«Скандал был с Олей Бузовой, это первый удар, который пришелся на меня. Конечно, телевизионное шоу должно эпатировать все равно так или иначе. И сколько бы ни было прекрасных пар, прекрасная была и Оля Кузьмина, и Слава Чепурченко, в общем, все-все. Минут десять обсуждали какие же классные, какой Энберт прекрасный, и дальше все сваливались на Бузову», — заявил Авербух в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

При этом фигурист подчеркнул, что Бузова проявила свои лучшие качества в шоу — трудолюбие. Вместе с Дмитрием Соловьевым, по его словам, они пахали.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.