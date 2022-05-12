«Что и требовалось доказать»: Безруков отреагировал на обновление Universal графиков релизов в России

По словам худрука, удивляться в общем-то по большому счету нечему.

Актер и худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков в «Телеграм» отреагировал на новость, что компания Universal впервые с марта обновила график релизов в России.

«Что и требовалось доказать. Сначала Universal громко хлопает дверью, а потом тихо обновляет график релизов в России. Не терять же многомиллионную аудиторию, в самом деле. Так чему тут удивляться». Сергей Безруков

По слухам, ведущие американские кинокомпании рассчитывают уже летом вернуться на российский рынок. Сейчас они терпят большие убытки.

Напомним, что в марте голливудские компании, среди которых Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount, объявили о приостановке остановке проката своих картин в России.

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