«Что и требовалось доказать»: Безруков отреагировал на обновление Universal графиков релизов в России

Актер и худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков в «Телеграм» отреагировал на новость, что компания Universal впервые с марта обновила график релизов в России.
«Что и требовалось доказать. Сначала Universal громко хлопает дверью, а потом тихо обновляет график релизов в России. Не терять же многомиллионную аудиторию, в самом деле. Так чему тут удивляться».
По слухам, ведущие американские кинокомпании рассчитывают уже летом вернуться на российский рынок. Сейчас они терпят большие убытки.
Напомним, что в марте голливудские компании, среди которых Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount, объявили о приостановке остановке проката своих картин в России.
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