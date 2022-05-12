«Я в раю»: Сын Валерии показал элитный пентхаус в Дубае

Молодой человек отдыхает там вместе с семьей.

23-летний сын Валерии Арсений Шульгин вместе с женой Лианой и дочкой Селин поехали отдыхать в Арабские Эмираты. Остановились супруги в элитном пентхаусе, экскурсию по которому молодой человек провел для своих подписчиков в соцсетях.

Окна — панорамные, из них открывается шикарный вид на Персидский залив. Само помещение оформлено в светлых модных оттенках.

«Кажется, я в раю. Это вам не Москва-Сити», — сформулировал Арсений свои впечатления от номера.

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