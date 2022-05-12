«Это сумасбродство»: Навка высказалась о недопуске Тутберидзе на соревнования дочери в США

По словам олимпийской чемпионки, происходящее вокруг — маразм и сумасшествие.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка высказалась о том, что тренеру Этери Тутберидзе запретили приближаться ко льду в США на соревнованиях ее дочери Дианы Дэвис.

«Кошмар какой-то… Это сумасбродство, совсем уже сумасшествие какое-то, маразм, не хочу комментировать дальше». Татьяна Навка

Ранее директор катка в американском городке Норвуд Ребекка Стамп выступила с заявлением. Она отмечала, что Этери Тутберидзе не удастся быть около катка и выходить на лед во время тренировок Дианы Дэвис, сообщает Metaratings.ru.

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Напомним, что дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис — давно живет в Америке. У наставницы и самой есть жилье в США, куда она изредка приезжает из России.

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