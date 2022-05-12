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«Такая вещь, которая один раз в моей жизни произойдет»: Собчак объяснила, почему рожала сама

По словам телеведущей, роды — это некий экспириенс.

«Такая вещь, которая один раз в моей жизни произойдет»: Собчак объяснила, почему рожала сама
Ксения Собчак. Фото: личный архив

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграме» объяснила, почему несколько лет назад приняла решение рожать самостоятельно, без кесарева сечения, хотя некоторые ей советовали это сделать.

Как отметила Ксения Собчак, однажды писатель Владимир Сорокин спросил ее, как она рожала. По словам телеведущей, она была в некоем шоке. Позже писатель объяснил, зачем такое спрашивал. Он признался, что сам никогда не сможет подобное испытать, потому что мужчина.

«У него все хорошо с ориентацией, прекрасная семья. И я тоже подумала. Это такая вещь, которая может быть в моей жизни один раз произойдет. Это некий экспириенс. А я всегда за экспириенс».

Ксения Собчак

Напомним, что Ксения Собчак родила сына Платона в ноябре 2016 года от актера Максима Виторгана. Сейчас она замужем за режиссером Константином Богомоловым. Общих детей с ним пока у нее нет.

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